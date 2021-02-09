В Киеве в детском саду вспыхнул пожар

Во вторник, 9 февраля, в Святошинском районе Киева возник пожар в двухэтажном детском саду на ул. Василия Кучера, 8-А. В результате возгорания спасатели эвакуировали 124 ребенка.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.
Спасатели установили, что пожар возник в медицинском кабинете на 1-м этаже - загорелся холодильник.
"Возгорание было ликвидировано персоналом сада с помощью огнетушителя до прибытия спасательных подразделений. Эвакуировали детей из-за того, что было сильное задымление в комнатах заведения. Детей поместили в 2 автобуса. Возвращаться в садик было опасно, ведь через проветривание помещений было холодно", - говорится в сообщении.
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Пожарные помогли работникам заведения с транспортировкой пищи к автобусам. Детей перевезли в соседнее дошкольное заведения.
На месте происшествия привлекли 4 единицы пожарной техники и 20 спасателей. Погибших и травмированных нет.
В райцентре Песчанка Винницкой области произошел пожар в новом детском саду "Дивосвит".
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