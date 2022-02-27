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Спецтема: Напад Росії на Україну

В Деснянском районе Киева произошел взрыв

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На улице Лаврухина в Деснянском районе Киева произошел взрыв во дворе 16-этажки.

Загорелось семь частных автомобилей, сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Проводится эвакуация людей из первого подъезда. По предварительным данным, погибшие не обнаружены, пострадавшие — предварительно с легкими повреждениями", - говорится в сообщении.

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Взрывная волна повредила окна, балконы с первого по 15 этаж.


Продолжаются третьи сутки российского военного вторжения против Украины. Российский оккупант снизил темпы наступления, но все еще продолжает попытки развить успех в отдельных направлениях в наступательной операции против Украины, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

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