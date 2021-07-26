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понедельник, 26 июля 2021 17:18

В четвертый раз за месяц: на мосту Патона хлещет вода

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В четвертый раз за месяц: на мосту Патона хлещет вода
Столичный мост Патона снова фонтанирует. Фото: скриншот с видео

В понедельник, 26 июля, на мосту Патона в Киеве прорвало трубу. Это четвертая авария за месяц.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Facebook.

"Новый-старый столичный водопад, который мы заслужили", - говорится в описании видео.

Повреждения теплосети локализовали. Прорыв произошел во время плановых гидравлических испытаний. Сейчас начали подготовительные работы для ремонта теплосети с привлечением верхолазов, сообщила пресс-служба КГГА.

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Магистральный трубопровод построили 59 лет назад. Он поставляет тепло жителям почти 200 жилых домов на Русановке и Березняках. 1 июля на мосту была повреждена магистральная теплосеть диаметром 600 мм. Прорвало трубу на мосту и 11 июля. Вода лилась из трубы не менее 1 ч. Мощный фонтан воды из трубы стекал в Днепр и 21 июля.

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