В церкви мужчина угрожал перерезать горло

В Киеве мужчина ворвался в церковь и угрожал покончить с собой. Фото: pixabay.com

В столичную церковь на ул. Магнитогорская ворвался мужчина с приставленной к горлу разбитой бутылкой. Он угрожал совершить самоубийство.

Очевидцы немедленно вызвали полицию, сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Патрульные пытались наладить контакт с мужчиной, однако полчаса переговоров не дали результата. Он продолжал угрожать и никого к себе не подпускал", - говорится в сообщении.

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Одного из патрульных, который вел переговоры, зовут Сергей. Когда он спросил у мужчины, какова причина его поведения, тот ответил, что у него "нет настроения", пишет "ТСН".

Вскоре, подобрав подходящий момент, патрульные подошли ближе и схватили мужчину за руки, а командир роты отобрал у него острый предмет.

Мужчине вызвали специализированную скорую помощь. Предварительно, врачи обнаружили у него признаки наркотического опьянения. Его госпитализировали.

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