Мужчина бросался с ножом на родных и повесился у них на глазах

В Винницкой области полицейские Юрий Поляруш и Олег Бащенко успели спасти самоубийцу, который залез в петлю на глазах у родственников. Фото: vn.npu.gov.ua

В Гайсине Винницкой области 45-летний мужчина бросался с ножом на родных и угрожал самоубийством.

Люди вызвали правоохранителей. Начальник сектора реагирования патрульной полиции Юрий Поляруш и полицейский Олег Бащенко успели спасти самоубийцу, который залез в петлю на глазах у родственников. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"45-летний мужчина угрожал родственникам ножом и высказывал намерение совершить самоубийство. Он стоял на собачьей будке с веревкой на шее и пытался повеситься. Правоохранители пробовали говорить с ним, но он на контакт не шел. Когда мужчина повис в петле, полицейские подхватили его, чтобы родственники смогли перерезать веревку", - сказано в сообщении.

Впоследствии правоохранители увезли мужчину в больницу, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.

В Харькове полицейские спасли мужчину в инвалидной коляске от попытки самоубийства. Но во время переговоров преступник начал стрельбу из стартового пистолета в сторону правоохранителей. В результате один из полицейских получил ожог руки.