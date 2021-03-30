В центре Киева появился сверхсовременный светофор

В Киеве на бульв. Леси Украинки, 3 установили консоли со светодиодными модулями. Это первый из 6 модернизированных светофоров на этом бульваре.

Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Фото: КГГА

"Светодиодные консоли имеют низкое энергопотребление и нечувствительный к солнечному освещению сигнал. Хорошо заметны в любое время суток и при любой погоде и акцентируют водителей на сигналах светофора", - говорится в сообщении.

Аналогичный светофор также установили в районе пл. Победы. Вскоре они появятся на перекрестках бульв. Леси Украинки с ул. Джона Маккейна, Генерала Алмазова, Евгения Коновальца, Мечникова и на бульв. Леси Украинки, 14.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве появятся новые средства регулирования движения

В Киеве с 1 апреля отменят ограничение скорости движения транспорта на 7 улицах. Ездить по ним будет разрешено со скорость до 80 км/ч.