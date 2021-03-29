В Киеве отменят ограничения скорости на 7 улицах

В Киеве с 1 апреля отменят ограничения скорости движения транспорта на 7 улицах. Ездить на них будет разрешено со скорость до 80 км/ч.

Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Автор: Alexander Popov, Unsplash В Киеве с 1 апреля отменят ограничение скорости на 7 улицах

Ограничения отменят на таких участках:

- Надднепрянское шоссе;

- Столичное шоссе - до ул. Академика Заболотного;

- просп. Шухевича - от Северного моста до ул. Бальзака;

- ул. Саперно-Слободская - от ул. Гринченко до Южного моста;

- ул. Набережно-Рыбальская - от Гаванского моста до ул. электриков.

- Набережное шоссе - от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе;

- просп. Бажана - от Южного мостового перехода до Харьковской площади.

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В Киеве возможно прекращение движения общественного транспорта из-за толпы на остановках. Мэр города Виталий Кличко отмечает, что транспорт курсирует для киевлян, которые обслуживают сферу жизнеобеспечения города. Другие горожане должны ограничить пользование транспортом.