В Киеве отменят ограничения скорости на 7 улицах

В Киеве с 1 апреля отменят ограничения скорости движения транспорта на 7 улицах. Ездить на них будет разрешено со скорость до 80 км/ч.
Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
Ограничения отменят на таких участках:
- Надднепрянское шоссе;
- Столичное шоссе - до ул. Академика Заболотного;
- просп. Шухевича - от Северного моста до ул. Бальзака;
- ул. Саперно-Слободская - от ул. Гринченко до Южного моста;
- ул. Набережно-Рыбальская - от Гаванского моста до ул. электриков.
- Набережное шоссе - от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе;
- просп. Бажана - от Южного мостового перехода до Харьковской площади.
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В Киеве возможно прекращение движения общественного транспорта из-за толпы на остановках. Мэр города Виталий Кличко отмечает, что транспорт курсирует для киевлян, которые обслуживают сферу жизнеобеспечения города. Другие горожане должны ограничить пользование транспортом.
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