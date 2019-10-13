В центре Киева перекроют ряд улиц

В Киеве ограничат движение транспорта из-за футбольного матча. Фото: 112 Украина

В Киеве 14 октября перекроют ряд улиц в центре города.

Ограничение движения связано с проведением футбольного матча Украина - Португалия на НСК "Олимпийский". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Водителям советуют объезжать указанные улицы:

- с 6:00 14 октября до 01:00 15 октября - запрещена остановка и стоянка транспорта на улице Казимира Малевича (от Ковпака до Ивана Федорова) и на улице Николая Гринченко (от Ивана Федорова до Кировоградской)

- с 6:00 14 октября до 01:00 15 октября - запрещена остановка и стоянка транспортных средств на улице Эспланадной (от Бассейной до Саксаганского) и на улице Физкультуры (от Большой Васильковской)

- с 18:00 14 октября до 01:00 15 октября - запрет движения на улице Эспланадной (от Бассейной до Саксаганского), улице Жилянской (от Большой Васильковской), улице Шота Руставели (от Жилянской до Бассейной). Исключение - общественный транспорт;

- с 16:00 14 октября до 01:00 15 октября - запрет движения на улице Физкультуры (от Большой Васильковской). Исключение - общественный транспорт;

- с 23:00 14 октября до 01:00 15 октября - запрет движения на улице Большой Васильковской (до Жилянской). Исключение - общественный транспорт.

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В ведомстве отметили, что метро в этот день будет работать на час дольше.

В Киеве с вечера 12 до утра 14 октября запрещено движение по проспекту Победы для монтажа фрагмента Шулявского путепровода. Движение общественного транспорта также изменено.