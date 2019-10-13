В центре Киева перекроют ряд улиц

 
Ексклюзивы
1/5
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 783
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 1710
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 747
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 5202
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 837
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 270
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1359
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2133
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2655
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1386
Фото
Все фото
8
4
3
5
5
В Киеве посреди улицы до смерти забили 23-летнего мужчину
В Киеве посреди улицы до смерти забили 23-летнего мужчину
В Киеве в кустах нашли мертвую женщину в шубе
В Киеве в кустах нашли мертвую женщину в шубе
На акции перед посольством Турции напали на активистку
На акции перед посольством Турции напали на активистку
В центре Киева перевернулась &quot;скорая&quot;, которая везла пациента
В центре Киева перевернулась "скорая", которая везла пациента
В Киеве иностранец убил земляка и собирался расчленить тело
В Киеве иностранец убил земляка и собирался расчленить тело
Видео
Все видео
В Киеве женщина бросилась под автобус с пассажирами (18+)
В Киеве женщина бросилась под автобус с пассажирами (18+)
В столичном парке голый мужчина приставал к 14-летней девушке
В столичном парке голый мужчина приставал к 14-летней девушке
В столичном магазине наказали наглую воровку: обнародовали видео
В столичном магазине наказали наглую воровку: обнародовали видео
В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами
В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами
Украденные опоры Шулявского моста нашли у скандального застройщика
Украденные опоры Шулявского моста нашли у скандального застройщика
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2898
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6669
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1422
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 810
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
12 октября 2019
Просмотров: 675
Золота людина
– Це не лікарі! З умираючих тягнути гроші можуть тільки виродки, – каже Іван. Говоримо про завідувача поліклініки Національного ...
воскресенье, 13 октября 2019 15:09

В центре Киева перекроют ряд улиц

  Комментировать
В центре Киева перекроют ряд улиц
В Киеве ограничат движение транспорта из-за футбольного матча. Фото: 112 Украина

В Киеве 14 октября перекроют ряд улиц в центре города.

Ограничение движения связано с проведением футбольного матча Украина - Португалия на НСК "Олимпийский". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Водителям советуют объезжать указанные улицы:

- с 6:00 14 октября до 01:00 15 октября - запрещена остановка и стоянка транспорта на улице Казимира Малевича (от Ковпака до Ивана Федорова) и на улице Николая Гринченко (от Ивана Федорова до Кировоградской)

- с 6:00 14 октября до 01:00 15 октября - запрещена остановка и стоянка транспортных средств на улице Эспланадной (от Бассейной до Саксаганского) и на улице Физкультуры (от Большой Васильковской)

- с 18:00 14 октября до 01:00 15 октября - запрет движения на улице Эспланадной (от Бассейной до Саксаганского), улице Жилянской (от Большой Васильковской), улице Шота Руставели (от Жилянской до Бассейной). Исключение - общественный транспорт;

- с 16:00 14 октября до 01:00 15 октября - запрет движения на улице Физкультуры (от Большой Васильковской). Исключение - общественный транспорт;

- с 23:00 14 октября до 01:00 15 октября - запрет движения на улице Большой Васильковской (до Жилянской). Исключение - общественный транспорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как за рубежом борются с пробками на дорогах

В ведомстве отметили, что метро в этот день будет работать на час дольше.

В Киеве с вечера 12 до утра 14 октября запрещено движение по проспекту Победы для монтажа фрагмента Шулявского путепровода. Движение общественного транспорта также изменено.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В центре Киева перекроют ряд улиц». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

Сны важны для психического здоровья: ученый

Самое читаемое
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
16
 1 Просмотров: 26389
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве 1 Просмотров: 24930
&quot;Люди странные&quot; - мужчина 8 лет фотографировал городское безумие
"Люди странные" - мужчина 8 лет фотографировал городское безумие
14
 Просмотров: 24148
Вора в законе &quot;разкороновали&quot; и избили на свадьбе
Вора в законе "разкороновали" и избили на свадьбе 1 Просмотров: 20665
На свадьбе убили &quot;вора в законе&quot;, который был надзирателем Киева
На свадьбе убили "вора в законе", который был надзирателем Киева Просмотров: 20143
Новости Киева
В Киеве посреди улицы до смерти забили 23-летнего мужчину
В Киеве посреди улицы до смерти забили 23-летнего мужчину
8
 Просмотров: 6337
В Киеве женщина бросилась под автобус с пассажирами (18+)
В Киеве женщина бросилась под автобус с пассажирами (18+)
 Просмотров: 1593
Вора в законе "разкороновали" и избили на свадьбе
Вора в законе "разкороновали" и избили на свадьбе 1 Просмотров: 20665
В столице объявили штормовое предупреждение
В столице объявили штормовое предупреждение Просмотров: 1170
Из окна столичного Института сердца выпрыгнул пациент
Из окна столичного Института сердца выпрыгнул пациент Просмотров: 1044
Больше всего комментируют
4
Арахамия заявил, что денег на Донбасс нет
2
Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ позволит российским лоббистам поднять вопрос о снятии санкций — СМИ
1
Как уменьшить счета за отопление: мнение эксперта
1
Опрос показал, как украинцы относятся к новой власти
1
Послы G7 "откровенно и конструктивно" поговорили с командой Зеленского
Голосов: 5638
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua