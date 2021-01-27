В центре Киева неизвестные поиздевались со студента из-за его волос

В Киеве на Подоле избили студента Киево-Могилянской академии Артура Саркисяна. Нападавшим не понравилось его слишком длинные волосы и национальность. Потерпевший - армянин, хоть и родом из Николаева.

Инцидент произошел у входа в супермаркет минувшие выходные. Студент встречался с друзьями, пишет ТСН.

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"Там было 2 парня. Наверное, возраста такого же, как я. Они начали спрашивать, почему я говорю на украинском. Потом стали говорить мне о волосах, мол, давай мы подстережем тебя прямо сейчас", - вспоминает пострадавший.

По словам охранника супермаркета Андрея Савчука, подобные преступления случаются постоянно.

"Постоянно есть молодые люди неформального движения, а никто на них не реагирует: ни Нацгвардия, ни полиция. Сколько приезжали, а никаких реакций не было", - отметил он.

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Убежать от нападавших студенту помогли прохожие. В результате избиения у него гематомы барабанной перепонки, стенки носа и мягких тканей лица.

Студент обратился в полицию и написал заявление на нападавших. Но правоохранители не спешили открывать уголовное производство.

Чтобы дело сдвинулось с места, нужно требовать у полиции выписку из единого реестра уголовных производств. Только после этого происходит судебно-медицинская экспертиза, которая и определяет категорию побоев, объяснил адвокат Лаврентий Царук.

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В Киеве, на ул. Павла Тычины, 15 произошла массовая разборка возле супермаркета с участием 5 мужчин и женщины.