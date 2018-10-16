В аэропорту "Киев" ограничат количество рейсов

В аэропорту Жуляны ограничат количество рейсов

Многоэтажки в Киеве строят все ближе к аэропорту "Киев". Из-за этого на работу аэропорта будут наложены ограничения.

"С увеличением плотности застройки в городе аэропорт все больше окружают "высотки", которые являются препятствиями для самолетов при формировании траектории захода на взлет/посадку", - сказал председатель совета директоров международного аэропорта "Киев" Денис Костржевский в интервью LIGA.net .

Также Костржевский добавил, что в далеком будущем количество рейсов будет ограничено. Особенно это касается ночных перелетов.

"Еще одно ограничение - возможности более интенсивного использования взлетно-посадочной полосы (ВПП). Учитывая то, что в ближайшее время удлинения и укрепления ВПП не будет (по многим причинам), аэропорт "Киев" сможет увеличить пассажиропоток не более чем на 50% ", - сказал Костржевский.

Также жители домов, находящихся вблизи, подписывают петиции против аэропорта.

"В мире существует множество аэропортов, которые также находятся в близости от городской застройки, и самолеты часто идут на посадку практически "по крышам" домов. Закрывать их никто не собирается, потому что это - рабочие места ", - заключил глава аэропорта, уточнив, что закрывать "Киев" пока не планируют.

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Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского в Жулянах инвестирует в реконструкцию основного терминала А 630 млн грн.