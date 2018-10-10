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среда, 10 октября 2018 09:49

85 млн евро на комфорт: рассказали, как изменится столичный аэропорт

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85 млн евро на комфорт: рассказали, как изменится столичный аэропорт
Сейчас терминал может пропускать около 700 человек в час

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского в Жулянах инвестирует в реконструкцию основного терминала А 630 млн гривен. Также в аэропорту планируют реконструировать и продлить взлетно-посадочную полосу на 600 м. Стоимость этого проекта составляет 84 млн евро.

Сейчас площадь терминала составляет 14 тыс. кв. м, а взлетно-посадочная полоса не может принимать тяжелые грузовые самолеты, сообщает Центр транспортных стратегий.

"Расширение площади терминала на 9,5 тыс. кв. м позволит увеличить его пропускную способность вдвое", - сообщили в аэропорту.

Сейчас терминал может пропускать около 700 человек в час.

В мае председатель совета директоров аэропорта Денис Костржевский оценивал необходимые инвестиции в расширение терминала А в 500 млн грн.

Согласно плану, проект завершат к маю 2019-го. Установка каркаса новой секции международного терминала началось в июле.

По словам Кострижевського, при обновлении ВПП аэропорт сможет принимать тяжелые воздушные суда Airbus А321 и Boeing 737-900.

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3 октября в аэропорту столицы Судана столкнулись украинские самолеты Ан-26 и Ан-32 Воздушных сил Судана.

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Дата
10
октября

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