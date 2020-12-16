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среда, 16 декабря 2020 13:23

Уставшие столбы: Кличко рассказал, кто компенсирует убытки за поврежденные машины на Шулявке

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Уставшие столбы: Кличко рассказал, кто компенсирует убытки за поврежденные машины на Шулявке
Кличко рассказал, кто заплатит за ремонт Шулявского моста. Фото: скриншот с видео

После падения 3 опор освещения на Шулявском мосту Киева, специалисты обследовали остальных. 6 опор ночью подрядчик демонтировал, потому что они вызвали сомнения в надежности укрепления.

Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко.

По его словам, генподрядчик должен оперативно установить столбы с усилением опорной конструкции.

"Генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта (в течении 50 лет - Gazeta.ua), осуществит все работы за свой счет. Также Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений, как заказчик строительства, обратится в суд по возмещению подрядчиком убытков за поврежденные автомобили киевлян", - отметил глава столицы.

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Публикация от Магнолія-ТВ (неофіційно) (@magnolia.tv)

Выводы о качестве работ и безопасности эксплуатации объекта предоставит компания по техническому надзору, как независимая организация.

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3 опоры дорожного освещения упали в районе транспортной развязки на Шулявском путепроводе вчера, 15 декабря, около 14:00-15:00. Как сообщали очевидцы происшествия, движение транспорта по путепроводу парализовано. В результате ЧП повреждено 9 автомобилей. Полиция открыла дело.

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