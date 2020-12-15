Падение столбов на Шулявке - полиция открыла дело

По факту падения столбов открыли уголовное производство. Фото: КГГА

Падение электроопор на Шулявском путепроводе будет расследовать полиция.

"По факту падения трех электроопор на Шулявском путепроводе в Киеве открыто уголовное производство с квалификацией "Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений", - сообщает пресс служба Киевской городской прокуратуры.

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Опоры упала 15 декабря около 15.00. Они повредили 9 автомобилей. Пострадавших нет.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился с заявлением в полицию после падения опор дорожного освещения на Шулявском мосту. По его словам, в полиции также обратился заказчик строительства - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".