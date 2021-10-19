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вторник, 19 октября 2021 20:57

"Успешный Киев" сделал анализ деятельности столичных КП - суммы бюджетных убытков поражают
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Межфракционное объединение депутатов Киевсовета "Успешный Киев" представило анализ деятельности столичных коммунальных предприятий. Сумму убытков для городского бюджета местами оценивают почти в 3 млрд грн.

Об этом сообщил председатель объединения, депутат "Слуги народа" Владислав Трубицын, передает "РБК-Украина".

По его словам, в Киеве почти две тысячи коммунальных предприятий, которые имеют активы на более чем 211 млрд грн. Из них 323 такие, которые получают доходы и должны обеспечить собственную самоокупаемость и рентабельность. И прибыльных только 87. С каждым годом ситуация ухудшается.

За I полугодие 2021 общие убытки насчитывают почти 2,9 млрд грн. По сравнению даже с прошлым годом, чистая прибыль уменьшилась на 91%, а убытки увеличились на 296%.

"Такие тенденции, мягко говоря, беспокоят. Все коммунальные предприятия столицы находятся в собственности общины города, поэтому киевляне должны быть уверены, что их имуществом и средствами распоряжаются в их интересах, а не в интересах кучки чиновников. Наша задача - раз и навсегда навести порядок в коммунальном хозяйстве города Киева и сделать все, чтобы оно работало в интересах киевлян ", - уверен Трубицын.

Наиболее убыточными по результатам аудита оказались КП транспортной и жилищно-коммунальной сферы. КП "Киевский метрополитен" показал 1 млрд 181 млн грн убытков за первое полугодие 2021 года, КП "Киевтеплоэнерго" - 1 млрд 612 млн грн, КП Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) -18 млн грн, а КП "Киевпастранс" - 14 млн грн. КК "Киевавтодор" и КП "Киевтранспарксервис" - почти по 9 млн убытков. Анализ делался на основе финансовой отчетности и документации о публичных закупках.

Кроме того, эксперты уверяют, что такое огромное количество коммунальных предприятий городу Киеву просто не нужно.

"Около двух тысяч коммунальных предприятий в столице, а только 5% из них прибыльные. Большинство давно неэффективны, некоторые дублируют функции бизнеса, некоторые - откровенные монополисты. Поэтому давно пора провести полный аудит, а вслед за ним - реорганизацию КП", - уверяет председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Результаты нашего аудита, а также выводы экспертов и обращения граждан о выявленных нарушениях будут переданы правоохранительным органам для расследования. С нашей стороны мы будем инициировать ликвидацию или объединения тех коммунальных предприятий, которые показали свою неэффективность, а также поднимать вопрос о целесообразности пребывания на должностях их руководителей", - подытожил Трубицын.

Напомним, сейчас ГБР проводит расследование по целому ряду чиновников столичных КП. По предварительным оценкам Бюро, системная коррупция ежегодно может наносить ущерб территориальной общине Киева на общую сумму около 10 млрд грн.

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