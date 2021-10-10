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воскресенье, 10 октября 2021 12:57

"Уникальное событие для Европы": в Киеве проходит масштабный военный забег

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&quot;Уникальное событие для Европы&quot;: в Киеве проходит масштабный военный забег
На первый Украинский военный забег зарегистрировались 1100 участников. Фото: Военный забег/Facebook

Утром 10 октября в центре Киева стартовал военный забег Military Run UA, приуроченный к 30-летию Вооруженных Сил Украины.

Это первый в Европе благотворительный забег под эгидой армии, участвующей в войне. Об этом сообщает НВ.

Забег стартовал у Мариинского Дворца. Маршрут забега пролегает через достопримечательности: Дом Офицеров, Арсенал, Парк Вечной Славы, Киево-Печерская Лавра, разворот на территории музея Второй мировой войны, где расположены Вечный Огонь и Родина-мать. Также участники забега почтят Военных летчиков и Героев Крут возле Аскольдовой могилы.

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В мероприятии принимают участие военнослужащие ВСУ и другие представители сектора безопасности и обороны, ветераны АТО/ООС, в частности с ранениями и инвалидностью, а также гражданские граждане. Всего зарегистрировали 1100 участников. Еще 150 военных бегут дистанционно в зоне боевых действий.

В воскресенье, 10 октября, в первой половине дня ряд улиц в центре Киева перекроют движение транспорта. Перекрытия состоится в связи с проведением массового спортивного мероприятия с 06:00 до 13:00.

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Дата
10
октября

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