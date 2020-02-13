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четверг, 13 февраля 2020 18:47

Украинцы установят рекорд по поцелуям

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Украинцы установят рекорд по поцелуям
В Киеве устроят самый массовый поцелуй на катке. Фото: pravda.com.ua

15 февраля в Киеве влюбленные пары планируют установить рекорд Украины по самому массовому поцелую на катке.

На мероприятие приглашают всех желающих. Но для участия нужно заполнить регистрационную форму, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

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Фиксация рекорда состоится на большом сияющем катке Национального комплекса "Экспоцентр Украины" в 18:00.

В Киевском фуникулере 14 февраля можно будет проехать бесплатно. Такую акцию решили устроить ко Дню влюбленных. Традиционно пассажиры также смогут выиграть проездной билет на три вида транспорта.

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