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ПЦУ отрицает, что святой Валентин - покровитель влюбленных

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ПЦУ отрицает, что святой Валентин - покровитель влюбленных
Церковь чтит нескольких святых с именем Валентин. Фото: pressclub.te.ua

Память святого Валентина чтут в Православной церкви Украины.

Но этот святой не является покровителем влюбленных, написали на странице ПЦУ в Facebook.

Церковь чтит нескольких святых с именем Валентин. На этот раз имеют в виду Валентина (Итальянского), который жил в городе Терни в ІІІ веке. Православная церковь чтит его память, ведь это было еще до разделения Церкви на Западную и Восточную.

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"Поэтому память святого Валентина отмечается и в католической, и в православной традиции, однако в разные даты: католики чтут его 14 февраля (однако не у общем календаре, где в этот день почитаются святые Кирилл и Мефодий, а в" Римском мартирологе", где указаны местные дни памяти) православные - 12 августа", - сообщили в заметке.

В ПЦУ говорят, что праздник, который принято отмечать 14 февраля как День влюбленных, на самом деле не соответствует фактам из реальной жизни святого Валентина. Согласно легенде, "он венчал влюбленные пары несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II".

"Эта легенда содержит значительную ошибку в хронологии событий, ведь во времена жизни святого Валентина в III веке вообще еще не существовало особого обряда церковного венчания. Церковь считала законным тот брак, который заключался в соответствии с гражданским законом и который закреплялся христианами через совместное причастие и объявление перед членами общества", - отметили в ПЦУ.

В ПЦУ склоняются ко мнению, что в 496 году Папа Геласий канонизировал святого Валентина 14 февраля и выбрал для почтения его памяти именно этот день, чтобы "вытеснить языческое празднество, которое отмечалось в Риме в те времена и сопровождалось жертвоприношениями в честь плодовитости и материнства" .

Украинцы ко Дню влюбленных начинают готовиться за неделю. На романтические подарки тратят в среднем около 450 грн. В тренде дарить романтические игры на двоих, разнообразные головоломки, подушки с надписями "33 причины любить тебя". Из прошлого вернулась игрушка "йо-йо".

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Дата
13
февраля

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