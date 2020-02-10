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понедельник, 10 февраля 2020 21:10

День влюбленных: что чаще всего дарят украинцы

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Украинцы ко Дню влюбленных начинают готовиться за неделю. На романтические подарки тратят в среднем около 450 грн, рассказала Gazeta.ua Лилия Овчинникова с площадки онлайн-продаж Prom.ua.

"На подарки покупают мишек Тедди, тематические шоколадные наборы с надписями, например, "От всего сердца " или "Моему любимому мужу". Также мыло ручной работы, брелки, чашки, чехлы для смартфонов с сердечками и воздушные шарики", - говорит Овчинникова.

Добавляет, что в тренде дарить романтические игры на двоих, разнообразные головоломки, подушки с надписями "33 причины любить тебя". С прошлого вернулась игрушка "йо-йо".

"Накануне Дня влюбленных растет спрос на белье ручной работы. Однако его покупают именно женщины, потому что мастера часто изготавливают комплекты по параметрам заказчика. В зависимости от материалов и дизайна, стоит от 250 до 1500 гривен", - объясняет Овчинникова.

Автор: Prom.ua
  В этом году на подарки популярны свечи из натурального воска и соевые.
В этом году на подарки популярны свечи из натурального воска и соевые.

Растет количество заказов на свечи. В этом году популярны из натурального воска и соевые. Во время горения превращаются в масло для массажа. В среднем стоят 600 грн.

Также покупают сладости ручной работы - конфеты, пряники в виде валентинок, наборы карамели или джемов.

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Автор: Prom.ua
  Растет количество заказов на сладости ручной работы.
Растет количество заказов на сладости ручной работы.

Мужчинам чаще всего дарят кошельки с гравировкой, свитшоты с авторскими надписями и открытки-валентинки.

Для женщин заказывают доставку цветов. Чаще всего розы. Услуги курьера стоят 90-150 грн.

"Если решили признаться в любви, то готовят романтический ужин и заказывают музыкантов. Музыкальное сопровождение стоит 300-700 гривен", - подытожила Лилия Овчинникова.

14 февраля в Украине планируют пожениться 1400 пар. В этот день по всей стране будет работать 440 отделов регистрации актов гражданского состояния, сообщает Министерство юстиции.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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10
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