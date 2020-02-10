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понедельник, 10 февраля 2020 18:48

Проезд за поцелуй: в Киеве проведут необычную акцию

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Проезд за поцелуй: в Киеве проведут необычную акцию
Пассажиры фуникулера смогут выиграть проездной билет. Фото: Киевпастранс

В Киевском фуникулере 14 февраля можно будет проехать бесплатно. Такую акцию решили устроить ко Дню влюбленных.

"В столичном фуникулере 14 февраля дарим всем влюбленным бесплатный проезд за объятия или поцелуй. Ждем вас с 08:00 до 09:00. Ведь именно в это время, по исследованиям местного купидона, больше влюбленных", - сообщает пресс-служба Киевпастранса на странице в Facebook .

Традиционно, пассажиры также смогут выиграть проездной билет на три вида транспорта.

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Киевскому фуникулеру, соединяющий исторический Верхний город и Подол, более 100 лет. Он проложен по склону Владимирской горки с хорошим видом на реку Днепр. Линия состоит из двух станций. Ежегодно перевозит до 2,8 млн человек.

7 мая 1905-го открыли киевский фуникулер. Первыми пассажирами стали его строители и мастера. Еще со времен возникновения Киева существовала проблема сообщения между Верхним городом и Подолом. Сначала киевляне пользовались крутыми тропами, потом - Андреевским спуском. Впоследствии от Крещатика до Подола пошел через Владимирский спуск первый трамвай. Путь стал хоть длиннее, но более удобным.

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