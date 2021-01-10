Украинцы организовали цепь солидарности с белорусами

Около полсотни активистов в столице вышли в поддержку белорусов. Фото: ukrinform

В Киеве на Майдане Независимости активисты организовали цепь солидарности с белорусами, которые выходят на акции протеста в Минске и других белорусских городах.

Так, люди с бело-красно-белыми флагами выстроились вдоль ул Крещатик со стороны Главпочтамта. Об этом сообщает Укринформ.

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"Обычно мы еженедельно встречаемся на Майдане и идем к белорусскому посольству, но поскольку сейчас локдаун, мы решили просто организовать цепь солидарности по всем параметрам, которое устанавливает украинское законодательство к мероприятиям - все стоят через 1,5 метра , в масках", - рассказал один из участников акции, гражданин Беларуси Юрий Щучко.

По словам активиста, летом он участвовал в протестах в Беларуси, но был задержан. Против него возбудили несколько административных и уголовных дел, поэтому в конце августа приехал в Украину и сейчас живет здесь.

В Минске и других городах Беларуси с самого утра продолжаются воскресные акции протеста. Как и во время нескольких предыдущих воскресных дня, мобильный интернет и метро в столице работают.