Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото

Фото: Getty Images

Чем жили Украина и мир - в еженедельной фотоподборке Gazeta.ua

В честь Дня крымскотатарского флага 26 июня по улице Крещатик в Киеве прошли маршем несколько сотен человек, скандируя "Крым - это Украина!".

1 июля Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О коренных народах Украины". Ими, согласно документу, являются крымские татары, караимы и крымчаки. В частности, закон предусматривает определение правового статуса представительных органов коренных народов, их ресурсного обеспечения и международного представительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Россияне - национальное меньшинство" - Кулеба ответил Путину

Украина защищает не только свою территориальную целостность, но и право крымских народов на самоопределение. Как это поможет вернуть оккупированный россиянами полуостров, в интервью Gazeta.ua рассказал политолог и публицист Виталий Портников.

Автор: Getty Images Крымские татары отмечают День флага 26 июня, поскольку в этот день в 1991 году в Симферополе начался второй Курултай крымскотатарского народа. Тогда национальное собрание провозгласило курс на национально-государственное самоопределение

28 июня на площади имени Шевченко в Днепре более тысячи человек написали диктант ко Дню Конституции Украины. Организаторы пообещали примерно за неделю проверить работы и объявить победителя.

Автор: Getty Images Диктант под открытым небом в Днепре провели второй раз. В сентябре прошлого года его написали около 300 участников. Был посвящен почетному гражданину города, археологу и предпринимателю Александру Полю

Первый генеральный прокурор Украины Виктор Шишкин (слева) и правозащитник, политзаключенный и народный депутат трех созывов Верховной Рады Степан Хмара 28 июня пришли в парламент в футболках с надписью "Зе! Убийца Конституции!". Когда вошли в сессионный зал, глава "Слуги народа" Давид Арахамия написал в чате фракции: "Что это за два деда-мопеда?" Позже нардеп оправдывался: не узнал соавторов Основного закона Украины со спины.

Автор: Getty Images Нардеп первых созывов Верховной Рады, советский политзаключенный, Герой Украины Степан Хмара (на фото - справа) входил в рабочую группу, которая готовила окончательную редакцию спорных статей текста Конституции. Виктор Шишкин, нардеп первых созывов, бывший генпрокурор и бывший судья Конституционного, был замглавы конституционной комиссии, которая работала с 1991 года. Конституцию Украины парламент принял 28 июня 1996-го

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь

В Николаеве в рамках международных учений Sea Breeze-2021 военные авиаторы 30 июня показали образцы техники и элементы пилотажа.

Пилоты украинских Су-27 и Су-25 в составе пар отработали тактические элементы с имитацией поражения наземных целей. После этого самолет Ан-26 выполнил полет на предельно малой высоте для маскировки от средств противовоздушной обороны условного противника. Затем вместе с самолетом Ан-2 десантировал авиационных спасателей. Британцы на многоцелевых вертолетах-амфибиях Ми-14 с беспилотником Bayractar имитировали разведку сил противника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: И в небе, и в лесу: показали эпические фото украинско-американских военных учений

Автор: Getty Images Солдаты толкают самолет на аэродроме Кульбакино в Николаеве во время украинско-американских учений Sea Breeze 2021

29 июня в столице состоялась акция протеста малого бизнеса. Митингующие собрались на площади Независимости и пошли с гробом и ритуальными венками к Офису президента и Верховной Раде. Правоохранители заблокировали путь. Произошли столкновения.

Предприниматели движения "SaveФОП!" на митинг выходят с начала карантина в стране. Среди требований - отменить карантин для малого бизнеса и обязательный переход на кассовые аппараты, принять дополнительные льготы. Рада отложила обязательное использование кассовых аппаратов до 1 января 2022 года, но это не остановило протесты.

Автор: REUTERS Правоохранители блокируют демонстрантов во время митинга предпринимателей у Офиса президента в Киеве с требованием государственной поддержки, 29 июня 2021

Сборная Украины 3 июля проиграла матч 1/4 финала чемпионата Европы команде Англии. Наши пропустили первый гол уже на четвёртой минуте, но сумели вернуться в игру. Первый тайм удался неплохо, были интересные комбинации и о разгроме не было речи. Но в начале второй половины игры сборная Украины пропустила дважды. В итоге наши пропустили еще раз и так и не забили - 0:4. Это самый крупный счет всех матчей четвертьфинала.

Автор: Getty Images Тысячи украинцев болеют за свою сборную по футболу в фан-зоне в центре Киева, 3 июля 2021 года. Смотрят игру с Англией в четвертьфинале Евро-2020/2021. Поединок состоялся в Риме. На матч не смогли попасть болельщики из Украины. Итальянцы не открыли границу из-за коронавируса. На стадионе команду поддержала наша диаспора. В Украине во многих городах организовали фан-зоны с большими экранами, на которых транслировали игру. В столице самые большие мониторы работали на Спортивной площади

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия

Уходящая неделя всколыхнула Украину рядом трагических событий. В Одесской области 5-летний мальчик сгорел в трансформаторной будке. Он отдыхал с отцом у озера. Трагедия произошла в одном из сел Измаильского района 29 июня. Полицейские устанавливюбт, почему объект представляющий опасность, был не на замке. А маленький мальчик - без присмотра взрослых. А в селе Дмитровка Золотоношского района Черкасской в тот же день 63-летний отец выстрелил в 34-летнего сына и застрелился сам. Ухватился за ружье во время внезапного конфликта.