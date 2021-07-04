 
Ексклюзивы
1/5
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 171
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 981
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1782
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 864
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 3096
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5481
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
14 Просмотров: 414
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 2934
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
6 Просмотров: 1089
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 612
Фото
Все фото
11
9
9
13
6
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
&quot;Напьемся с горя&quot; - как в Киеве &quot;зажигала&quot; фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
Альпинисты полезли спасать кота с 23-го этажа: фото спецоперации
Альпинисты полезли спасать кота с 23-го этажа: фото спецоперации
Женщины на набережной и ярмарка в центре - уникальные фото послевоенного Киева
Женщины на набережной и ярмарка в центре - уникальные фото послевоенного Киева
Киевское озеро покрылось лилиями: волшебные фото
Киевское озеро покрылось лилиями: волшебные фото
Видео
Все видео
Скандал под Киевом: на море отправили детей чиновников вместо льготников
Скандал под Киевом: на море отправили детей чиновников вместо льготников
Мчался быстрее авто: мужчина на моноколесе ошеломил скоростью
Мчался быстрее авто: мужчина на моноколесе ошеломил скоростью
Неупакованное мясо перевозили в багажнике без укрытия: шокирующее видео
Неупакованное мясо перевозили в багажнике без укрытия: шокирующее видео
Фура перекинулась возле метро: появилось видео жуткой аварии
Фура перекинулась возле метро: появилось видео жуткой аварии
Небо над Киевской областью затянули редкие серебристые облака: фото
Небо над Киевской областью затянули редкие серебристые облака: фото
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 1917
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
1 Просмотров: 153
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 990
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2394
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 810
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
04 июля 2021
Просмотров: 81
Переплатив
– Скоро в половини львів'ян замість краєвидів із вікна виднітимуться новобудови, – каже Павло. У місті щороку зводять майже сотню ...
воскресенье, 04 июля 2021 17:40

Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
11

  Комментировать

Крымские татары отмечают День флага 26 июня, поскольку в этот день в 1991 году в Симферополе начался второй Курултай крымскотатарского народа. Тогда национальное собрание провозгласило курс на национально-государственное самоопределение
Фото: Getty Images
Диктант под открытым небом в Днепре провели второй раз. В сентябре прошлого года его написали около 300 участников. Был посвящен почетному гражданину города, археологу и предпринимателю Александру Полю
Нардеп первых созывов Верховной Рады, советский политзаключенный, Герой Украины Степан Хмара (на фото - справа) входил в рабочую группу, которая готовила окончательную редакцию спорных статей текста Конституции. Виктор Шишкин, нардеп первых созывов, бывший генпрокурор и бывший судья Конституционного, был замглавы конституционной комиссии, которая работала с 1991 года. Конституцию Украины парламент принял 28 июня 1996-го
Солдаты толкают самолет на аэродроме Кульбакино в Николаеве во время украинско-американских учений Sea Breeze 2021
Правоохранители блокируют демонстрантов во время митинга предпринимателей у Офиса президента в Киеве с требованием государственной поддержки, 29 июня 2021

Чем жили Украина и мир - в еженедельной фотоподборке Gazeta.ua

В честь Дня крымскотатарского флага 26 июня по улице Крещатик в Киеве прошли маршем несколько сотен человек, скандируя "Крым - это Украина!".

1 июля Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О коренных народах Украины". Ими, согласно документу, являются крымские татары, караимы и крымчаки. В частности, закон предусматривает определение правового статуса представительных органов коренных народов, их ресурсного обеспечения и международного представительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Россияне - национальное меньшинство" - Кулеба ответил Путину

Украина защищает не только свою территориальную целостность, но и право крымских народов на самоопределение. Как это поможет вернуть оккупированный россиянами полуостров, в интервью Gazeta.ua рассказал политолог и публицист Виталий Портников.

Автор: Getty Images
  Крымские татары отмечают День флага 26 июня, поскольку в этот день в 1991 году в Симферополе начался второй Курултай крымскотатарского народа. Тогда национальное собрание провозгласило курс на национально-государственное самоопределение
Крымские татары отмечают День флага 26 июня, поскольку в этот день в 1991 году в Симферополе начался второй Курултай крымскотатарского народа. Тогда национальное собрание провозгласило курс на национально-государственное самоопределение

28 июня на площади имени Шевченко в Днепре более тысячи человек написали диктант ко Дню Конституции Украины. Организаторы пообещали примерно за неделю проверить работы и объявить победителя.

Автор: Getty Images
  Диктант под открытым небом в Днепре провели второй раз. В сентябре прошлого года его написали около 300 участников. Был посвящен почетному гражданину города, археологу и предпринимателю Александру Полю
Диктант под открытым небом в Днепре провели второй раз. В сентябре прошлого года его написали около 300 участников. Был посвящен почетному гражданину города, археологу и предпринимателю Александру Полю

Первый генеральный прокурор Украины Виктор Шишкин (слева) и правозащитник, политзаключенный и народный депутат трех созывов Верховной Рады Степан Хмара 28 июня пришли в парламент в футболках с надписью "Зе! Убийца Конституции!". Когда вошли в сессионный зал, глава "Слуги народа" Давид Арахамия написал в чате фракции: "Что это за два деда-мопеда?" Позже нардеп оправдывался: не узнал соавторов Основного закона Украины со спины.

Автор: Getty Images
  Нардеп первых созывов Верховной Рады, советский политзаключенный, Герой Украины Степан Хмара (на фото - справа) входил в рабочую группу, которая готовила окончательную редакцию спорных статей текста Конституции. Виктор Шишкин, нардеп первых созывов, бывший генпрокурор и бывший судья Конституционного, был замглавы конституционной комиссии, которая работала с 1991 года. Конституцию Украины парламент принял 28 июня 1996-го
Нардеп первых созывов Верховной Рады, советский политзаключенный, Герой Украины Степан Хмара (на фото - справа) входил в рабочую группу, которая готовила окончательную редакцию спорных статей текста Конституции. Виктор Шишкин, нардеп первых созывов, бывший генпрокурор и бывший судья Конституционного, был замглавы конституционной комиссии, которая работала с 1991 года. Конституцию Украины парламент принял 28 июня 1996-го

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь

В Николаеве в рамках международных учений Sea Breeze-2021 военные авиаторы 30 июня показали образцы техники и элементы пилотажа.

Пилоты украинских Су-27 и Су-25 в составе пар отработали тактические элементы с имитацией поражения наземных целей. После этого самолет Ан-26 выполнил полет на предельно малой высоте для маскировки от средств противовоздушной обороны условного противника. Затем вместе с самолетом Ан-2 десантировал авиационных спасателей. Британцы на многоцелевых вертолетах-амфибиях Ми-14 с беспилотником Bayractar имитировали разведку сил противника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: И в небе, и в лесу: показали эпические фото украинско-американских военных учений

Автор: Getty Images
  Солдаты толкают самолет на аэродроме Кульбакино в Николаеве во время украинско-американских учений Sea Breeze 2021
Солдаты толкают самолет на аэродроме Кульбакино в Николаеве во время украинско-американских учений Sea Breeze 2021

29 июня в столице состоялась акция протеста малого бизнеса. Митингующие собрались на площади Независимости и пошли с гробом и ритуальными венками к Офису президента и Верховной Раде. Правоохранители заблокировали путь. Произошли столкновения.

Предприниматели движения "SaveФОП!" на митинг выходят с начала карантина в стране. Среди требований - отменить карантин для малого бизнеса и обязательный переход на кассовые аппараты, принять дополнительные льготы. Рада отложила обязательное использование кассовых аппаратов до 1 января 2022 года, но это не остановило протесты.

Автор: REUTERS
  Правоохранители блокируют демонстрантов во время митинга предпринимателей у Офиса президента в Киеве с требованием государственной поддержки, 29 июня 2021
Правоохранители блокируют демонстрантов во время митинга предпринимателей у Офиса президента в Киеве с требованием государственной поддержки, 29 июня 2021

Сборная Украины 3 июля проиграла матч 1/4 финала чемпионата Европы команде Англии. Наши пропустили первый гол уже на четвёртой минуте, но сумели вернуться в игру. Первый тайм удался неплохо, были интересные комбинации и о разгроме не было речи. Но в начале второй половины игры сборная Украины пропустила дважды. В итоге наши пропустили еще раз и так и не забили - 0:4. Это самый крупный счет всех матчей четвертьфинала.

Автор: Getty Images
  Тысячи украинцев болеют за свою сборную по футболу в фан-зоне в центре Киева, 3 июля 2021 года. Смотрят игру с Англией в четвертьфинале Евро-2020/2021. Поединок состоялся в Риме. На матч не смогли попасть болельщики из Украины. Итальянцы не открыли границу из-за коронавируса. На стадионе команду поддержала наша диаспора. В Украине во многих городах организовали фан-зоны с большими экранами, на которых транслировали игру. В столице самые большие мониторы работали на Спортивной площади
Тысячи украинцев болеют за свою сборную по футболу в фан-зоне в центре Киева, 3 июля 2021 года. Смотрят игру с Англией в четвертьфинале Евро-2020/2021. Поединок состоялся в Риме. На матч не смогли попасть болельщики из Украины. Итальянцы не открыли границу из-за коронавируса. На стадионе команду поддержала наша диаспора. В Украине во многих городах организовали фан-зоны с большими экранами, на которых транслировали игру. В столице самые большие мониторы работали на Спортивной площади

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия

Уходящая неделя всколыхнула Украину рядом трагических событий. В Одесской области 5-летний мальчик сгорел в трансформаторной будке. Он отдыхал с отцом у озера. Трагедия произошла в одном из сел Измаильского района 29 июня. Полицейские устанавливюбт, почему объект представляющий опасность, был не на замке. А маленький мальчик - без присмотра взрослых.

А в селе Дмитровка Золотоношского района Черкасской в тот же день 63-летний отец выстрелил в 34-летнего сына и застрелился сам. Ухватился за ружье во время внезапного конфликта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июля

"Лошадей оставляли гнить. Чтобы забирать их, не было и речи "- люди сходили с ума от жары

Мужчину ошибочно осудили за убийство беременной жены

В истории Кубка мира случилось самое громкое поражение

Полетел без пилота: истребитель СССР упал на ферму

Расстреляли группу профессоров и их родственников

Самое читаемое
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
 Просмотров: 8244
Гороскоп на выходные: с какими знаками лучше избегать общения
Гороскоп на выходные: с какими знаками лучше избегать общения
 Просмотров: 5643
&quot;Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят&quot; - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
45
 Просмотров: 5481
Англия смогла выбить Украину с Евро
Англия смогла выбить Украину с Евро
 3 Просмотров: 5157
Церковный праздник 4 июля - сегодня особенный день для Украины
Церковный праздник 4 июля - сегодня особенный день для Украины
 Просмотров: 4743
Новости Киева
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
9
 1 Просмотров: 981
Альпинисты полезли спасать кота с 23-го этажа: фото спецоперации
Альпинисты полезли спасать кота с 23-го этажа: фото спецоперации
9
 Просмотров: 990
В Киеве пьяный водитель снес ограждение и перевернулся
В Киеве пьяный водитель снес ограждение и перевернулся Просмотров: 252
Женщины на набережной и ярмарка в центре - уникальные фото послевоенного Киева
Женщины на набережной и ярмарка в центре - уникальные фото послевоенного Киева
13
 Просмотров: 2772
Киев лидирует по количеству подтвержденных случаев коронавируса
Киев лидирует по количеству подтвержденных случаев коронавируса Просмотров: 369
Больше всего комментируют
14
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
4
После скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
3
Англия смогла выбить Украину с Евро
3
Бутусов посоветовал России молиться перед украинскими "Джавелинами"
3
"Проиграть - не стыдно. Стыдно проиграть вот так": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро
Голосов: 6841
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть