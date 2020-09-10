Ученики привыкли, учителя - возмущены: школу 8 раз "минируют" с начала сентября

На месте работали взрывотехники, медики и пожарные. Фото: pixabay.com

Сегодня, 10 сентября, в очередной раз поступило сообщение о "минировании" столичной гимназии №32 на ул. Федорова, 2.



С начала учебного года, по словам учеников, сообщение о минировании этого учебного заведения поступает в восьмой раз, сообщила ТСН.



Ученики спокойно реагируют на подобное, потому что привыкли. Примечательно, что такие сообщения поступают только в учебные дни, в выходные - без проверок взрывотехников.

Учителя возмущены, ведь каждое сообщение о минировании срывает 2-3 урока. После карантина ученики и так существенно отстают от учебной программы.

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Столичная гимназия на ул. Федорова начала учебный год с сообщения о минировании. После звонка неизвестного на место приехали все необходимые службы.