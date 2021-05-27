У пассажиров киевского метро могут проверять документы

Причина возможных проверок документов - антитеррористические учения. Фото: УНИАН

В ночь с 27 на 28 мая на нескольких объектах столичного метро пройдут плановые антитеррористические учения. Возможны ограничения движения поездов, а также проверка документов у пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Во время учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность. СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей", - говорится в сообщении.

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В подземке уточнили, что тренировки пройдет в Шевченковском районе при участии подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.

В случае обнаружения подозрительных предметов, средств поражения или получения информации о подготовке диверсионной и террористической деятельности просят обращаться по телефону СБУ в Киеве и области: (044) 253 06 71, или на линию 102.

Депутат Киевсовета от фракции "Голос" Тарас Козак предложил повысить стоимость проезда в метро для иногородних, а для киевлян установить льготы.