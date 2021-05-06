На Киевщине полицейские обучения спровоцировали транспортный коллапс

В среду, 5 мая, в Киевской области образовались огромные пробки, из-за которых люди не могли добраться домой.

Об этом в Facebook информирует сообщество dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

Причина пробок - спецобучения полицейских, которые проводят в Бориспольском, Броварском и Вышгородском районах.

"Из-за обучения люди часами не могли добраться домой. Образовавшиеся километровые пробки", - говорится в посте.

С 5-7 мая на территории упомянутых районов Киевской области полиция будет отрабатывать действия во время проведения специальных полицейских операций. Правоохранители просили жителей сохранять спокойствие и не пугаться. Учения проводятся с целью проверки готовности полицейских действовать в экстремальных ситуациях и совершенствования профессиональной подготовки.