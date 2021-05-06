 
Ексклюзивы
1/5
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 459
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Просмотров: 90
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 729
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 720
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 441
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Просмотров: 549
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Просмотров: 792
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
1 Просмотров: 504
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2421
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1215
Фото
Все фото
5
4
5
4
4
На Киевщине полицейские обучения спровоцировали транспортный коллапс
На Киевщине полицейские обучения спровоцировали транспортный коллапс
В столичном парке поселится много мультгероев
В столичном парке поселится много мультгероев
В Киеве неизвестные уничтожили велодорожку
В Киеве неизвестные уничтожили велодорожку
Водитель &quot;смел&quot; пешехода и оставил истекать кровью
Водитель "смел" пешехода и оставил истекать кровью
В Киеве перекрыли Майдан Независимости
В Киеве перекрыли Майдан Независимости
Видео
Все видео
Мужчины не дали погибнуть утиному семейству на дороге: щемящее видео
Мужчины не дали погибнуть утиному семейству на дороге: щемящее видео
Мужчина ночью ворвался в кофейню и устроил "сонное царство"
Мужчина ночью ворвался в кофейню и устроил "сонное царство"
Пассажир шокировал неадекватным поведением в столичном метро
Пассажир шокировал неадекватным поведением в столичном метро
Полицейские обматерили водителя, который нарушил ПДД: видео конфликта
Полицейские обматерили водителя, который нарушил ПДД: видео конфликта
"Творили какую-то хр*нь" - блогерши из Киева извинились за позорное поведение в церкви
"Творили какую-то хр*нь" - блогерши из Киева извинились за позорное поведение в церкви
Интервью
1/5
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 441
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1215
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 810
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 468
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2322
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
05 мая 2021
1 Просмотров: 621
Побалакаємо
– Люди живут от зарплаты до зарплаты, а я – от аренды до аренды, – каже Оксана, моя нова манікюрниця з Донецька. Сім років ...
четверг, 06 мая 2021 14:11

На Киевщине полицейские обучения спровоцировали транспортный коллапс
5

  Комментировать

В среду, 5 мая, в Киевской области образовались огромные пробки, из-за которых люди не могли добраться домой.

Об этом в Facebook информирует сообщество dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

Причина пробок - спецобучения полицейских, которые проводят в Бориспольском, Броварском и Вышгородском районах.

"Из-за обучения люди часами не могли добраться домой. Образовавшиеся километровые пробки", - говорится в посте.

С 5-7 мая на территории упомянутых районов Киевской области полиция будет отрабатывать действия во время проведения специальных полицейских операций. Правоохранители просили жителей сохранять спокойствие и не пугаться. Учения проводятся с целью проверки готовности полицейских действовать в экстремальных ситуациях и совершенствования профессиональной подготовки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Киевщине полицейские обучения спровоцировали транспортный коллапс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Нобелевский лауреат плакал от стихов Шевченко

Автомобиль назвали именем мореплавателя

"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ

Убили гетмана

Лидера движения сопротивления выпустили из тюрьмы

Самое читаемое
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 1 Просмотров: 26001
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 24490
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки Просмотров: 7938
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
 Просмотров: 4716
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 4185
Новости Киева
Кто получит денежную помощь к 9 мая
Кто получит денежную помощь к 9 мая Просмотров: 81
Труханов остров в Киеве "заминировали"
Труханов остров в Киеве "заминировали" Просмотров: 63
В Карпатах разыскали пропавшую группу туристов
В Карпатах разыскали пропавшую группу туристов Просмотров: 144
В столичном парке поселится много мультгероев
В столичном парке поселится много мультгероев
4
 Просмотров: 72
Неизвестные на BMW опоили и похитили 14-летнюю
Неизвестные на BMW опоили и похитили 14-летнюю Просмотров: 621
Больше всего комментируют
4
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
3
"Квартал 95" назвали украинофобами
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
2
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
2
Ахметов за год разбогател почти втрое
Голосов: 6734
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть