"У меня истерика" - обвиняемый в избиении пассажирки таксист заговорил

Таксист отреагировал на обвинения пассажирки об избиении. Фото: pixabay.com

Таксиста, который якобы ударил пассажирку по лицу и швырнул на асфальт, отстранили от работы.

Об этом сообщил руководитель направления заказа поездок Bolt в Украине Сергей Павлик, пишет ТСН.

"Действия водителя недопустимы и противоречат правилам компании. Мы ведем коммуникацию с пассажиркой, готовы сотрудничать с полицией, предоставлять всю необходимую информацию", - сказал Павлик.

О написанном заявлении в полицию и резонансе водитель такси узнал от журналистов.

"Я узнал от вас, у меня истерика, просто такая паника, что я остался без работы", - сказал таксист по видеосвязи и рассказал свою версию событий.

Мужчина говорит, что приехал туда, где стояла метка. Не доехал 10 м, а не 100, как пишут в соцсетях.

"Она села в машину и начала меня оскорблять, грубить. Я говорю: "Уважаемая, я вас везти не буду". Она говорит: "Отмените заказ". Я перед ней это сделал", - рассказал мужчина.

Далее клиентка выходить все равно отказалась.

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"Я вышел из машины, подошел к двери, открыл дверь, и говорю: "Выходите". Здесь начался сильный крик, она выскакивает, я ее держу, она бьет ногами, вот вмятина", - показал таксист повреждения на автомобиле.

Он уверяет, что женщину не толкал, а пытался забрать как можно дальше от транспорта.

"Возможно, я руку и потянул, но я держал на расстоянии, чтобы она и дальше не делала вмятин", - пояснил водитель.

Упомянутое событие произошло в Киеве. Водитель службы такси не приехал 100 м до места назначения. На замечание, водитель все же проехал это расстояние. Затем пассажирку "силой вытащил из машины, ударил в лицо и бросил на асфальт". Пострадавшая обратилась в полицию и в компании Bolt. Там ей предложили промокод на следующую поездку. В компании Bolt ждут результатов следствия. Если вину водителя докажут, его возобновят на работе. Если наоборот, таксовать мужчине наверняка позволят.