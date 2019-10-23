Туман в Киеве сняли с дрона

Столицу накрыло туманом чрезвычайной плотности в сочетании с неприятным запахом гари. Он вызвал у жителей столицы беспокойства.

Туман сняли на видео Радио Свобода.

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Эксперты советуют киевлянам и жителям других городов, которые накрыл "аномальный" туман, по возможности воздержаться от прогулок. В то же время некоторые специалисты наоборот советуют проводить время на улице во время тумана - так, показано астматикам влажный воздух, поэтому прогулка в такую погоду будет крайне полезна. Но для этого лучше выбраться на природу - подальше от городского смога.