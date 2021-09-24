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пятница, 24 сентября 2021 10:23

Три станции киевского метро могут закрыть

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Три станции киевского метро могут закрыть
В столичном метро предупредили о возможных ограничениях. Фото: pixabay.com

В субботу, 25 сентября, возможны изменения в работе трех станций столичного метро. Причина - проведение на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Шахтер" - "Верес".

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Возможно ограничение (или закрытие. - Gazeta.ua) на вход станции Олимпийская перед началом футбольного матча и после окончания игры станций Олимпийская, Дворец спорта и Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Футбольный поединок начнется в 17:00.

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В столичном метро предупредили об ограничениях на вход в пиковые часы из-за Covid-19. Цель - уменьшить скопления людей.

На практике такие правила не всегда оправданы. Обычно ограничения на вход создают очереди снаружи и перед турникетами. В них пассажиры часто пренебрегают социальной дистанцией и масочным режимом.

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