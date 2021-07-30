Три станции киевского метро могут закрыть

На трех станциях метро Киева возможно ограничение на вход. Фото: УНИАН

В воскресенье, 1 августа, возможны изменения в работе трех станций метро Киева. Причина - проведение на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Динамо" - "Верес".

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"После завершения игры возможно ограничение (или закрытие. - Gazeta.ua) на вход станций метро Олимпийская, Дворец спорта и Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Футбольный матч между киевским "Динамо" и ровенским "Верес" начнется в 19:30.

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За шесть месяцев 2021 года столичным метро воспользовались более 140 млн пассажиров. За аналогичный период 2019-го - 244 млн.