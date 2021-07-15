Скольких пассажиров перевезла киевская подземка в этом году

Обязательным для пассажиров в метрополитене столицы остается масочный режим. Фото: УНИАН

За шесть месяцев 2021 года столичным метро воспользовались более 140 млн пассажиров. За аналогичный период 2019-го - 244 млн.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"На сегодня (15 июля. - Gazeta.ua) среднесуточный пассажиропоток составляет 775,1 тыс. пассажиров. В 2019 году этот показатель составлял почти 1,4 миллиона", - рассказали коммунальщики.

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Купить транспортную карту или QR-билет для оплаты проезда можно в:

- T-киосках;

- терминалах Easy Pay;

- приложении "Київ Цифровий";

- на станциях киевского метрополитена;

- терминалах самообслуживания э-билета.

Киев окончательно перешел на э-билет. Со вчера, 14 июля, бумажных талонов и кондукторов в общественном транспорте нет. Кондукторам предложили перейти на должность контролера и на другие вакансии Киевпастранса.