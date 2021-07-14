Вечные пробки: столичный проспект перекрывают

Просп. Лобановским проехать будет трудно. Движение транспорта там временно ограничат. Фото: pixabay.com

В Киеве на просп. Валерия Лобановского до 07:00 9 августа ограничат движение транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

"С 21:00 15 июля на просп. Валерия Лобановского будет ремонт. Обновят дорожное покрытие на участке между ул. Владимира Брожко и ул. Демеевской в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Патрульные уточнили, что во время работ движение ограничат частично.

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Киев окончательно перешел на е-билет. С сегодняшнего дня, 14 июля, бумажных талонов и кондукторов в общественном транспорте нет. Способы оплаты проезда - по ссылке.