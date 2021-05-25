Скидки будут сохранены: в киевском метро раскрыли подробности неизбежного подорожания

Стоимость поездки в метро обещают сделать компромиссной. Фото: УНИАН

Столичное метро передало финансовые документы и расчеты по изменению тарифа на проезд в департамент транспортной инфраструктуры КГГА. Подорожание стоимости проезда в подземке неизбежно.

Об этом сообщила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

"Ждем от них (департамента. - Gazeta.ua) принятие решения на уровне города. Когда будет ответ, неизвестно", - рассказала Макогон для "Сегодня".

Она напомнила, что себестоимость одной поездки в метро составляет 20,5 грн. Также город еще не покрыл всех расходов за прошлый год, когда подземка не перевозила пассажиров с марта по май.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевом будет курсировать 19 идеальных маршруток

"Думаю, при формировании тарифа будут оцениваться возможности городского бюджета, уровень средней зарплаты в Киеве и другие показатели. Город будет искать вариант, доступный всем киевлянам и выгодный метрополитену", - отметила Макогон.

Составит ли стоимость одной поездки 15 грн, о чем сообщал мэр города Виталий Кличко, пока неизвестно.

"Нам пока финальных показателей не озвучивали. Могу сказать, что все скидки, которые действуют в метрополитене при покупке большого количества поездок (50 поездок. -Gazeta.ua) планируют сохранить. Разовые поездки перестали быть в приоритете в киевлян. Скидки будут сохранены", - добавила Макогон.

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева - наземном и метро - пока составляет 8 грн. 6,5 грн, если покупать или пополнять проездной билет на максимальное количество поездок. Киевский метрополитен и Киевпасстранс днями обратились к столичной власти с просьбой поддержать их во времена пандемии - выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. Решение о повышении стоимости проезда примут после анализа соответствующих расчетов департамента экономики. На это уйдет минимум два-три месяца, сообщили в КГГА.