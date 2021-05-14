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пятница, 14 мая 2021 13:59

Подорожание проезда: Кличко назвал реальную стоимость

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Подорожание проезда: Кличко назвал реальную стоимость
Со временем стоимость проезда в Киеве может измениться. Фото: УНИАН

Реальная себестоимость проезда в общественном транспорте Киева составляет 15 грн.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

"В Киеве серьезные вызовы по транспорту из-за того, что он у нас дотационный. Чтобы он выходил на ноль, мы из бюджета Киева платим еще более 2 миллиардов гривен ежегодно. Одновременно мы закупаем транспорт и увеличиваем зарплату. Могу назвать страшную цифру - себестоимость проезда в транспорте 15 гривен", - сказал Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

В тоже время повышение стоимости проезда столичный глава не анонсировал.

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Стоимость проезда в общественном транспорте Киева - наземном и метро - составляет 8 грн. 6,5 грн - если покупать или пополнять проездной билет на максимальное количество поездок. Киевский метрополитен и Киевпастранс днями обратились к столичной власти с просьбой поддержать их во времена пандемии - выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. Решение о повышении стоимости проезда примут после анализа соответствующих расчетов департамента экономики. На это уйдет минимум два-три месяца, сообщили в КГГА.

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