Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн

В Киеве хотят увеличить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте. Фото: facebook.com/kyivmetro

В Киеве увеличить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте могут уже в июне. Ранее такую просьбу к городским властям подали Киевский метрополитен и Киевпастранс. Хотят брать больше чем 20 грн с пассажира.

После столицы тарифы на проезд поднимут и в других городах. Обычно перевозчики специально ждут пока первым это сделают в Киеве, рассказал Gazeta.ua эксперт по транспортному моделированию Дмитрий Беспалов.

Больше 20 грн - это объективная стоимость?

Себестоимость перевозок увеличилась, по сравнению с прошлым годом, ведь где-то на треть подорожали материалы для обслуживания подвижного состава, энергоносители, из-за карантина уменьшился пассажиропоток. Добавляем к этому повышение минимальной заработной платы работникам. Есть два варианта, что с этим делать. Первый - увеличить тариф. Второй - просить дотацию у города. Так и сделали. Цена в больше, чем 20 гривен, действительно может быть объективной. Но, думаю, ее несколько завысили, чтобы потом пойти на компромисс и сойтись на более низкой, например, в 15 гривен.

Какой из предлагаемых вариантов более выгоден для киевлян?

Оба не на пользу, они формируются из денег горожан. Разница лишь в том, что, если увеличат тариф, то платить будут только пассажиры. Если примут дотацию, то деньги будут вычитать из налогов всех киевлян, даже тех, кто не пользуется общественным транспортом. Справедливо поднять стоимость проезда. Киевлянам выгоднее купить электросамокат, чем ежедневно платить минимум 42 грн за метро

Есть риск, что после увеличения тарифа пассажиропоток уменьшится еще больше?

Да. Пассажиров станет меньше, но не критично. Возможно, что киевлянам выгоднее будет купить электросамокат или велосипед, чем платить каждый раз минимум 42 гривны в день. Но Киев большой, а метрополитен и троллейбусы охватывают большие расстояния. Не думаю, что кто-то захочет из спального района на левом берегу ехать на скутере в глубокий деловой центр на правом, особенно зимой. Выгодной альтернативы метрополитена точно нет.

Теперь автотранспортные предприятия смогут заняться улучшением условий перевозок, обновлением подвижного состава?

Это не первое подорожание, они систематические. Ни одно из ранних, и настоящее, и будущие тоже не улучшат условия перевозки. Например, увеличение тарифа до восьми гривен обосновывали необходимостью повысить заработные платы сотрудникам. Но никому выплаты существенно не увеличили, не улучшили условия труда. Напротив будут экономить: увеличат интервал между поездами, уменьшат расходы на уборку, не будут уделять должного внимания комфорту пассажиров.

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Почему метрополитен требует так повысить проезд? Разве он убыточен?

В метрополитене очень упал пассажиропоток. До пандемии ежедневно возили около полутора миллиона человек, к апрельскому локдауну пассажиров было меньше миллиона, а во время него несколько тысяч. Согласно поплыли все показатели рентабельности, эффективности. То есть не получают запланированную сумму выручки, соответственно увеличивается себестоимость перевозки одного пассажира.

Власть Киева поддержит такое повышение?

Городская власть и коммунальный общественный транспорт по сути являются одной организацией. Особых препятствий для повышения тарифов не будет. Мы идем по стандартной схеме. Прошлое подорожание начиналось так же. Сейчас главное - подать новость обществу, дальше будут формальные процедуры, чтобы обосновать такие решения. Увеличивать тариф будут в июне - июле. Тогда многие украинцы поедут на отдых и не воспримут подорожание остро. Киевский метрополитен и Киевпастранс обратились к столичной власти с просьбой поддержать их во время пандемии - выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. В метрополитене говорят, что пассажиропоток значительно упал. Работники недоторимують зарплату. По расчетам, обоснованная цена поездки - 21 грн. В Киевпастрансе заявили, что их перевозки упали на 39,9%. При этом тарифы на электроэнергию повысились в 1,2 раза, а минимальная зарплата - в 1,75 раза. По их расчетам, экономически обоснованные тарифы на 2021 год - 25,18 грн на проезд наземными видами транспорта и 78,9 грн - на проезд городской электричкой.