Киевское метро теперь с интернетом: где работает 4G

На всех станциях киевского метро запустили мобильный интернет. Фото: Александр Синица, УНИАН

В Киеве интернет четвертого поколения 4G запустили на всех 52 станциях столичного метро и в тоннелях между ними. Последней станцией, куда подключили скоростной интернет, стала Теремки.

Об этом сообщила пресс-служба компании "Vodafone Украина" в Facebook.

"Теперь скоростной 4G интернет от Vodafone работает на всех станциях киевского метро, ​​ведь произошло подключение последней из них - Теремки", - говорится в сообщении.

Для работы 4G в столичной подземке мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украины" и lifecell используют совместное оборудование от компании Huawei.

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Напомним, запуск 4G-сети в метро начался в марте прошлого года со станции Академгородок и продолжался поэтапно в течение года. За время работы в метро наблюдается устойчивая тенденция увеличения трафика из месяца в месяц: его объем уже превысил объем трафика такого областного центра, как Тернополь. А пик ежедневного трафика наблюдался 25 февраля 2021 года, когда был установлен рекорд потребления мобильного интернета в метро.