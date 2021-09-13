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понедельник, 13 сентября 2021 12:53

Тьма людей: показали аномальные скопления в столичном метро

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Тьма людей: показали аномальные скопления в столичном метро
Утренняя давка на станции метро Теремки. Фото: "Киев Оперативный"

Утром 13 сентября на станции столичного метро Минска образовалась давка.

Пассажиры не могли попасть в вагоны, пишет "Сегодня".

Оказалось, что причиной скоплений стал сбой в работе двух терминалов на турникетах из восьми имеющихся.

Гигантские очереди фиксировали и на станции Теремки, сообщал "Киев Оперативный".

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"С такими темпами нам скоро понадобятся специальные чувачки (оси. - Gazeta.ua), которые будут трамбовать людей внутрь вагона, как в Японии", - говорится в описании фото.

Пресс-служба подземки заверила, что упомянутые станции метро работают в обычном режиме.

"От главного информационно-вычислительного центра нам не поступала информация о неисправности оборудования для оплаты проезда. Скопление пассажиров в вестибюлях станций может быть связано с большим утренним пассажиропотоком", - рассказали коммунальщики.

В столичном метро предупредили об ограничениях в работе из-за Covid-19. Их цель - уменьшить скопления людей.

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