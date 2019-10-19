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суббота, 19 октября 2019 19:44

Ткаченко зарегистрировал законопроект о справедливом распределении налогов для Киева?

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Ткаченко зарегистрировал законопроект о справедливом распределении налогов для Киева?
Ткаченко с коллегами зарегистрировали законопроект № 2254 об изменении распределения НДФЛ между государственным и бюджетом Киева. Фото: Racurs

Народный депутат Александр Ткаченко с коллегами по фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 2254 об изменении распределения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) между государственным и бюджетом Киева. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня 60% НДФЛ собранных в Киеве, передаются в государственный бюджет. В абсолютных цифрах в 2018 году Киев передал в бюджет Украины доходов от НДФЛ на сумму 27.3 млрд. гГрн. В бюджете города осталось 18,7 млрд. грн. Считаю несправедливым такое распределение. В законопроекте мы предлагаем: 60% останется в Киеве, 40% - госбюджет. Так же как и в других городах страны. Киев не должен отдавать больше, ведь выполняет кроме того еще и столичную функцию", - сообщил Александр Ткаченко.

Также он обратил внимание на большие инфраструктурные проблемы украинской столицы.

"В столице сосредоточены почти 12,5% населения Украины. Люди ежедневно используют городские ресурсы, инфраструктуру и имущество. При этом город в запущенном состоянии, есть серьезные инфраструктурные, транспортные, экологические, жилищно-коммунальные, социальные и многие другие проблемы, которые с каждым годом углубляются. Недавно Киев попал на 13 место рейтинга городов с самыми большими пробками на дорогах среди 400 городов мира. Количество муниципального транспорта снизилоась на 10%. Почти не строятся новые станции метро, ​​все мосты через реку Днепр находятся в аварийном состоянии, как, собственно, все дороги. Ситуация настолько запущена, что текущий бюджет города не справится с такими задачами", - отметил депутат.

По его мнению, именно такие изменения в закон о перераспределении налогов позволят получить дополнительные средства в бюджет и начать решать проблемы, накопившиеся за последние годы.

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