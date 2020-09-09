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среда, 09 сентября 2020 11:53

"Теряешь рассудок" - появилось видео, где лечат больных Covid-19 в Киеве

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Коронавирус в Киеве не отступает. Увеличивается и количество госпитализированы больных. Течение болезни не дает им возможности лечиться амбулаторно. В больницах находятся и те, кто ожидает результатов анализов.

Видео одной из столичных больниц, которая лечит больных с Covid-19, обнародовал мэр города Виталий Кличко.

Автор: pixabay.com
  Больница №4 заполнена почти на 80%
Больница №4 заполнена почти на 80%

"Вчера побывал с проверкой в городской больнице № 4, что является одной из опорных для лечения пациентов с Covid-19. Врачи отметили, что в последнее время во многих инфицированных значительно тяжелее течение болезни. Подавляющее большинство пациентов в возрасте от 30 до 60 лет", - отметил глава столицы.

По словам мэра, в больницах столицы с 1600 коек, подготовленных для принятия больных с коронавирусом в 16 медучреждениях, заполненные 52% мест. Больница №4 заполнена почти на 80%. В ней есть своя лаборатория для тестирования и исследования образцов биоматериала на ПЦР и ИФА.

"В случае необходимости город может перепрофилировать отделения и в других медучреждениях, увеличив количество коек для лечения пациентов с Covid-19", - добавил Кличко.

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Одна из пациенток, которая лечится в стационаре, рассказала о ходе болезни и призвала не пренебрегать средствами защиты.

"Меня из обычной палаты перевели на "кислород ", потому что стало хуже. Вдох делаю, а выдохнуть не могу, начинается сухой кашель. Очень тяжело. У меня двусторонняя пневмония. Сказали, очень тяжелый случай. Легкие все поражены. Одевайте маски, потому что это очень опасно, болезненно и коварно. Протекает Covid-19 очень трудно. Просто теряешь рассудок", - поделилась женщина.

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Для безопасной утилизации использованных масок и перчаток, с соблюдением санитарно-гигиенических норм, в Киеве функционирует 14 пунктов.

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