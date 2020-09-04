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пятница, 04 сентября 2020 12:52

"Думайте, будет ли кому вас спасать" - в Киеве рекордное количество больных медиков на Covid-19

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Количество больных, по состоянию на 4 сентября, увеличилось на 315. Подтвержденных случаев заболевания Covid-19 на сегодня в столице уже 14 477.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко
  Суточный прирост заболевания среди медиков составляет 17 больных
Суточный прирост заболевания среди медиков составляет 17 больных

"В больницы столицы попали 59 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Умерли 8 человек. Всего коронавирус унес жизни 230 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 63 человека. Преодолели вирус в целом 4616 жителей Киева", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:
- 158 женщин в возрасте от 18 до 85 лет
- 142 мужчин в возрасте от 19 до 81 лет
- 8 девочек от 4 месяцев до 14 лет и 11 мальчиков от 4 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах - по 48, в Святошинском - 35, в Печерском и Соломенском районах - по 33 случая.

В течение последних 2-х недель возросло количество больных среди медиков. Всплеск инфицированных среди медицинского персонала объясняется и увеличением количества госпитализированных.

"За время пандемии на Covid-19 заболели 948 медицинских работников. Подавляющее большинство из них подхватили вирус выполняя профессиональные обязанности. Когда пренебрегаете правилами безопасности, думайте и о том, будет ли кому вас спасать", - добавил Кличко.

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За последние сутки в Украине обнаружили 2723 новых больных коронавирусом. И это самое большое количество с начала эпидемии в стране. Всего, по состоянию на утро 4 сентября, имеем 130 951 лабораторно подтвержденный случай Covid-19.

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