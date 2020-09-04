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пятница, 04 сентября 2020 08:50

51 смерть и более 2700 новых больных в сутки: Украина бьет рекорды по коронавирусу

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51 смерть и более 2700 новых больных в сутки: Украина бьет рекорды по коронавирусу
Коронавирус в Украине поразил более 130,9 тыс. человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 2723 новых больных коронавирусом. И это самое большое количество с начала эпидемии в стране.

Всего по состоянию на утро 4 сентября имеем 130 951 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 2761 - летальный. 51 пациент умер за последние сутки.

Преодолели болезнь 60 616 пациентов, из них за последние сутки - 937, сообщает Минздрав.

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Ситуация в областях:

Обновляется ...

В Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Красную зону расширили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

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Дата
04
сентября

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