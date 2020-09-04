51 смерть и более 2700 новых больных в сутки: Украина бьет рекорды по коронавирусу

За последние сутки в Украине обнаружили 2723 новых больных коронавирусом. И это самое большое количество с начала эпидемии в стране.
Всего по состоянию на утро 4 сентября имеем 130 951 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 2761 - летальный. 51 пациент умер за последние сутки.
Преодолели болезнь 60 616 пациентов, из них за последние сутки - 937, сообщает Минздрав.
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Ситуация в областях:
Обновляется ...
В Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Красную зону расширили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
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