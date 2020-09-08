Переход Киева в красною зону - назвали условия

Прирост заболевания Covid-19 в Киеве почти ежедневно устанавливает новый антирекорд. Сейчас столица находится в желтой зоне эпидемиологической опасности, но учитывая негативную динамику инфицирования, имеет все шансы ее изменить.



Определяющим фактором для усиления карантина в городе станет превышение загруженности коечного фонда.





Автор: pixabay.com В школах столицы ситуация пока также контролируема - Рубан

Изменять "цвет" отдельных районов Киева, где диагностируют больше всего заражений, также не будут.

"Таких зон по районам города не может быть. Киев - это мегаполис, где максимально рассредоточены все учреждения, и делить его на зоны не получится. Ведь больницы расположены в разных районах, как и трудовые коллективы", - добавил Рубан.



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В связи с резким ростом числа заболеваний и осложнений эпидемиологической ситуации в столице Киевская городская организация политической партии "Европейская солидарность" требует от КГГА и правительства обеспечить срочное тестирование на коронавирус всех учеников и учителей столицы.