Переход Киева в красною зону - назвали условия

Прирост заболевания Covid-19 в Киеве почти ежедневно устанавливает новый антирекорд. Сейчас столица находится в желтой зоне эпидемиологической опасности, но учитывая негативную динамику инфицирования, имеет все шансы ее изменить.
Определяющим фактором для усиления карантина в городе станет превышение загруженности коечного фонда.
"Если загруженность превысит 50% - город автоматически перейдет в оранжевую зону. К красной зоны попадет, если загрузка превысит 75%. Усиление карантина возможно, если рост темпов заболеваемости будет выше 10%. Сейчас мы расширяем коечный фонд в городских больницах, поэтому оснований для усиления карантина у нас пока нет", - рассказал Олег Рубан, председатель Госпродпотребслужбы столицы для сайта "Сегодня".
Изменять "цвет" отдельных районов Киева, где диагностируют больше всего заражений, также не будут.
"Таких зон по районам города не может быть. Киев - это мегаполис, где максимально рассредоточены все учреждения, и делить его на зоны не получится. Ведь больницы расположены в разных районах, как и трудовые коллективы", - добавил Рубан.
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В связи с резким ростом числа заболеваний и осложнений эпидемиологической ситуации в столице Киевская городская организация политической партии "Европейская солидарность" требует от КГГА и правительства обеспечить срочное тестирование на коронавирус всех учеников и учителей столицы.
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