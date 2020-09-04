Партия Порошенко требует провести в Киеве тестирование учеников и педагогов на коронавирус

В связи с резким ростом числа заболеваний и осложнений эпидемиологической ситуации в столице Киевская городская организация политической партии "Европейская солидарность" требует от Киевской городской администрации и правительства обеспечить срочное тестирование на коронавирус всех учеников и учителей города Киева, а также преподавателей дошкольных учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

Уже в первые дни некоторые школы не начали обучения, а отдельные классы отправлены на карантин. При сохранении такой тенденции через несколько месяцев в столице могут быть закрыты все школы города.

Также мы требуем от руководства города срочно обратиться в Верховную Раду и к правительству с требованием ввести 100%-ную надбавку работникам школ и дошкольных учреждений, которые сейчас оказались в наибольшей группе риска.

Мы также требуем от правительства срочно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о страховании здоровья и жизни учителей, а также немедленно обеспечить школьные учреждения средствами индивидуальной защиты.

В случае невыполнения этих превентивных мер вся ответственность ляжет исключительно на городскую власть, Кабинет министров и лично президента Владимира Зеленского, который неоднократно заявлял, что ситуация находится под контролем.