Covid-19 в Киеве: сколько больных стали жертвами недуга

По состоянию на 8 сентября больных коронавирусом увеличилось на 235. На сегодня в Киеве 15 511 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.





Автор: Виталий Кличко Заболели также 8 медиков

"В больницы столицы попали 34 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 67 человек. Всего коронавирус преодолели 4826 жителей Киева. Умерли 4 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 246 киевлянина", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:

- 123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет

- 97 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет

- 6 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от 1 года до 17.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 37, в Шевченковском - 35, в Днепровском районе - 30 случаев.



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За последние сутки в Украине обнаружили 2411 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране, по состоянию на утро 8 сентября, имеем 140 479 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.