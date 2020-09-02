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среда, 02 сентября 2020 19:15

Безопасная утилизация: в Киеве работают пункты сбора использованных масок и перчаток

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Для безопасной утилизации использованных масок и перчаток, с соблюдением санитарно-гигиенических норм, в Киеве функционирует 14 пунктов. После наполнения контейнеров их герметично упаковуют, вывозят и вместе с содержанием безопасно утилизировать при высоких температурах.

Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

Автор: КГГА
  Маски утилизируют с помощью высокой температуры
Маски утилизируют с помощью высокой температуры


"Этим будет заниматься специализированная компания, имеющая лицензию, оборудование и мощности, а самое главное — соответствующий опыт. Это — ООО "Центр экобезопасности и гигиены". Сжигание отходов происходит при температуре 1200°C", - сообщил Александр Савченко, исполняющий обязанности начальника Управления экологии и природных ресурсов.

Сдать использованные маски и перчатки можно в магазинах сети Billa:

- ул. Гришко, 3;
- просп. Маяковского, 85;
- Бессарабская площадь, 2;
- ул. Тростянецкая, 1-А;
- Дарницкая площадь, 1;
- просп. Воздухофлотский, 56-А;
- ул. Голосеевская, 13-А;
- Площадь Независимости, ТЦ "Глобус";
- ул. Большая Васильковская, 100;
- ул. Попудренко, 40.

В магазинах сети METRO Cash & Carry:

- просп. Григоренко, 43;
- Кольцевая дорога, 1-В;
- просп. С. Бандеры, 26-В;
- ул. С. Лифаря, 2-А.

Советы по утилизации использованных масок и перчаток:

1. Снимите маску после применения, удерживайте маску за эластичные заушные петли и не прикасайтесь ею к глазам или одежде, поскольку использованная маска может быть загрязнена микроорганизмами.

2. Герметично упакуйте маску или перчатки в пакет для предотвращения загрязнения контейнера, в который будет выброшена маска.

3. После прикосновения к маске или ее выбрасывания следует провести гигиеническую обработку рук: воспользуйтесь спиртосодержащим средством, а в случае очевидного загрязнении рук вымойте их с мылом.

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С целью предотвращения распространения коронавируса дети с 12 лет, как и взрослые, должны носить защитные маски. В то же время, для детей от 6 до 12 лет ношения масок не рекомендуется.

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