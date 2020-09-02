Безопасная утилизация: в Киеве работают пункты сбора использованных масок и перчаток

Для безопасной утилизации использованных масок и перчаток, с соблюдением санитарно-гигиенических норм, в Киеве функционирует 14 пунктов. После наполнения контейнеров их герметично упаковуют, вывозят и вместе с содержанием безопасно утилизировать при высоких температурах.

Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.





Автор: КГГА Маски утилизируют с помощью высокой температуры

Сдать использованные маски и перчатки можно в магазинах сети Billa:

- ул. Гришко, 3;

- просп. Маяковского, 85;

- Бессарабская площадь, 2;

- ул. Тростянецкая, 1-А;

- Дарницкая площадь, 1;

- просп. Воздухофлотский, 56-А;

- ул. Голосеевская, 13-А;

- Площадь Независимости, ТЦ "Глобус";

- ул. Большая Васильковская, 100;

- ул. Попудренко, 40.



В магазинах сети METRO Cash & Carry:

- просп. Григоренко, 43;

- Кольцевая дорога, 1-В;

- просп. С. Бандеры, 26-В;

- ул. С. Лифаря, 2-А.



Советы по утилизации использованных масок и перчаток:

1. Снимите маску после применения, удерживайте маску за эластичные заушные петли и не прикасайтесь ею к глазам или одежде, поскольку использованная маска может быть загрязнена микроорганизмами.



2. Герметично упакуйте маску или перчатки в пакет для предотвращения загрязнения контейнера, в который будет выброшена маска.



3. После прикосновения к маске или ее выбрасывания следует провести гигиеническую обработку рук: воспользуйтесь спиртосодержащим средством, а в случае очевидного загрязнении рук вымойте их с мылом.

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С целью предотвращения распространения коронавируса дети с 12 лет, как и взрослые, должны носить защитные маски. В то же время, для детей от 6 до 12 лет ношения масок не рекомендуется.