ВОЗ опубликовала рекомендации относительно ношения масок детьми

Детям от 6 до 12 лет носить маски не рекомендуется. Фото: Reuters

С целью предотвращения распространения коронавируса дети с 12 лет, как и взрослые, должны носить защитные маски.

В то же время, для детей от 6 до 12 лет ношения масок не рекомендуется. Об этом сообщается в обновленных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, обнародованным вечером в пятницу, 21 августа, передает DW.

"Впрочем, в некоторых ситуациях, когда соблюдение дистанции не представляется возможным, дети могут надевать маски. Речь идет о школах, хотя, как признают эксперты, маски могут усложнять процесс обучения", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что детям младшего возраста носить маски рекомендуют потому, что они не могут правильно надевать и снимать их самостоятельно.

"Пластиковые экраны обеспечивают меньшую защиту, чем медицинские защитные маски", - добавляют в ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства стран больше не вводить карантин из-за пандемии коронавируса. Ношение масок и соблюдение социальной дистанции вполне достаточно во время этой пандемии, соответствующее заявление сделала главный эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове.