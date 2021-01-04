Температурной аномалией завершился 2020-й и начался 2021 год

Новый год в Киеве начался с температурных рекордов. Фото: pixabay.com

В 1-й день нового года в Киеве зафиксировали сразу 3 температурные рекорды.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"Минимальная температура воздуха не опустилась ниже 4,4 градуса тепла, что на 2,1 выше температуры для этого дня 1936 года. Среднесуточная температура составила 5,9 градуса тепла, что на 1,8 выше рекордных значений температуры в 1902-го и 2007 года. Максимальная температура поднялась до 8,5 градуса тепла, превысив предыдущее рекордное значение 1973-го", - говорится в сообщении.

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Последний день 2020 года также ознаменовался температурными рекордами. 31 декабря в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла + 7,4°C.

"Климатическая норма превышена на 10,2 градуса, что соответствует погоде середины октября", - добавили метеорологи.

4 января почти по всей Украине ожидается туман. Видимость, кроме северных областей, составит 200-500 м - 1-й уровень опасности, желтый.