Яркий мурал с символом 2021 года появился в Киеве

В Киеве на Софиевской Борщаговке появился мурал с изображением символа 2021 года.

Фото стенописи обнародовав в Facebook художник Виталий Гидеван.

Автор: Виталий Гидеван Новый 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка, который обладает благородством, мудростью и решительностью

"Бык является символом 2021 года. Я хочу каждому пожелать крепкого здоровья, не терять надежду и верить только в хорошее. Этот год будет лучше предыдущего и принесет много новых, приятных событий в наши жизни, я в это верю. Счастливых праздников и радости в каждую семью", - написал Гидеван.

Мурал изобразили на территории ангара возле ЖК "София Клубный".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России создали символ 2021 года с навоза

На Демеевской площади в Киеве неизвестный зарисовал черной краской фрагмент мурала в подземном переходе, недавно отремонтированном корпорацией Roshen. Ему угрожают самосудом.