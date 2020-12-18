Мужчине, который испортил мурал Roshen, угрожают самосудом 

На Демеевской площади в Киеве неизвестный зарисовал черной краской фрагмент мурала в подземном переходе, недавно отремонтированном корпорацией Roshen.

Соответствующие фото распространяют в соцсети пользователи, выражая желание отрубить мужчине руки и казнить, пишет "Хмарочос".

Автор: "Хмарочос" Кто зарисовал фрагмент мурала пока не известно

Искусствовед Евгения Моляр считает этот случай весьма показательным. Она напомнила, как Киевский метрополитен сбил на станции Тараса Шевченко плитку художницы Анны Шара. Это, на ее взгляд, возмутило лишь ряд ценителей, которые забрали уцелевшую плитки для будущего музея.

"Касательно подземного перехода на Демиевке, тем больше вопросов к "Рошену", который использовал публичное пространство для своей рекламы в виде муралов. На каких основаниях? Платят они за это деньги в бюджет? А вообще, если человек рисует спреем в переходе, то все должны осознавать, что рано или поздно кто-то обязательно попшикает сверху, такая она - уличная культура", - отметила Моляр.

Автор: "Хмарочос"

Художник Владимир Воротнев считает, что подобные муралы не имеют художественной ценности и нужны только спонсорам, на деньги которых их делают, и отдельным людям.

"Есть одна категория людей, на которых все держится. Это лояльно настроены к власти граждане, чрезмерно страдающие от неприветливой среды города. Они, как и мы все, наблюдают руины, коллапс. Поэтому они легко идут на самообман и получают психологическую разрядку при виде цветных пятен, намазанных на стену", - отметил он.

Переходы столицы, ведущие с просп. Науки к Центральному автовокзалу и Демеевскому рынку, открыли после капитального ремонта в сентябре. Ремонтные работы стартовали в мае. Над стенописями работали украинские муралисты и граффити-художники: Александр Корбан, Андрей Калькова, Вячеслав Шум.