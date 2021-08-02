Таксист вонзил нож в иностранца, который заступился за Украину

В Киеве на ул. Грушевского таксист ударил ножом пассажира. Инцидент произошел в ночь на 2 августа.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции города.

Фото: Патрульная полиция Киева

"Водитель автомобиля КІА, который предоставляет услуги по перевозке, ударил ножом в живот пассажира. Пострадавшего госпитализировали медики. В городе ввели план "Перехват" (для задержания таксиста. - Gazeta.ua)", - говорится в сообщении.

Направление движения машины удалось определить по камерам видеонаблюдения. Автомобиль поехал в Соломенский район.

"Вблизи площади Вокзальной автопатруль остановил KIA и задержал водителя. Инспекторы заметили в салоне предмет, похожий на нож с пятнами бурого цвета", - добавили в полиции.

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Пострадавший пассажир - гражданин США. Конфликт с водителем службы такси произошел якобы из-за замечания американца таксисту. Последний негативно высказывался об Украине и Грузии, пишет Obozrevatel, ссылаясь на анонимный источник.

"Во время поездки таксист неуважительно отзывался о двух странах. Гражданин США начал ему возражать, что и стало причиной конфликта. Медики диагностировали у пострадавшего два проникающие ножевые ранения", - рассказал собеседник.

На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются. За содеянное таксисту грозит до восьми лет лишения свободы.

В Дарницком районе Киева пьяный пассажир воткнул таксисту нож в грудь. ЧП произошло на ул. Привокзальной вечером 12 марта этого года. 38-летнему водителю удалось остановить машину и выйти.