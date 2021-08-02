Таксист вонзил нож в иностранца, который заступился за Украину

 
Ексклюзивы
1/5
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
3 Просмотров: 1845
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 360
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
6 Просмотров: 1413
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 234
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
1 Просмотров: 702
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Просмотров: 6507
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
2 Просмотров: 810
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Просмотров: 378
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Просмотров: 603
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Просмотров: 675
Фото
Все фото
3
3
8
8
8
Чиновники &quot;забыли&quot; заплатить 30 млн грн налога
Чиновники "забыли" заплатить 30 млн грн налога
Таксист вонзил нож в иностранца, который заступился за Украину
Таксист вонзил нож в иностранца, который заступился за Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Отбойник насквозь проткнул легковушку: фото жуткой ДТП
Отбойник насквозь проткнул легковушку: фото жуткой ДТП
Костел Святого Николая засиял цветами флага Торонто: яркие фото
Костел Святого Николая засиял цветами флага Торонто: яркие фото
Видео
Все видео
Уничтоженные здания Крещатика воссоздали в 3D
Уничтоженные здания Крещатика воссоздали в 3D
Стриптиз на дорожном знаке: женщина устроила пикантное шоу для нацгвардейцев
Стриптиз на дорожном знаке: женщина устроила пикантное шоу для нацгвардейцев
В Києве произошел пожар
В Києве произошел пожар
В Киеве восстанавливают парк "Радунка". Кличко показал видео
В Киеве восстанавливают парк "Радунка". Кличко показал видео
Киевлянин едва не убил за шоколадку охранника супермаркета
Киевлянин едва не убил за шоколадку охранника супермаркета
Интервью
1/5
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 27
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1314
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 234
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 765
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2223
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1315
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
понедельник, 02 августа 2021 13:45

Таксист вонзил нож в иностранца, который заступился за Украину
3

  Комментировать

В Киеве на ул. Грушевского таксист ударил ножом пассажира. Инцидент произошел в ночь на 2 августа.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции города.

Фото: Патрульная полиция Киева

"Водитель автомобиля КІА, который предоставляет услуги по перевозке, ударил ножом в живот пассажира. Пострадавшего госпитализировали медики. В городе ввели план "Перехват" (для задержания таксиста. - Gazeta.ua)", - говорится в сообщении.

Направление движения машины удалось определить по камерам видеонаблюдения. Автомобиль поехал в Соломенский район.

"Вблизи площади Вокзальной автопатруль остановил KIA и задержал водителя. Инспекторы заметили в салоне предмет, похожий на нож с пятнами бурого цвета", - добавили в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Таксист на ходу выпрыгивал из машины, потому что его угрожали убить

Пострадавший пассажир - гражданин США. Конфликт с водителем службы такси произошел якобы из-за замечания американца таксисту. Последний негативно высказывался об Украине и Грузии, пишет Obozrevatel, ссылаясь на анонимный источник.

"Во время поездки таксист неуважительно отзывался о двух странах. Гражданин США начал ему возражать, что и стало причиной конфликта. Медики диагностировали у пострадавшего два проникающие ножевые ранения", - рассказал собеседник.

На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются. За содеянное таксисту грозит до восьми лет лишения свободы.

В Дарницком районе Киева пьяный пассажир воткнул таксисту нож в грудь. ЧП произошло на ул. Привокзальной вечером 12 марта этого года. 38-летнему водителю удалось остановить машину и выйти.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Таксист вонзил нож в иностранца, который заступился за Украину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

Москва попросила помощи США

В Одессе вспыхнула эпидемия

Самое читаемое
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 13158
Полно места и расход до 6 л горючего - как едет гигантский Opel Zafira Life
Полно места и расход до 6 л горючего - как едет гигантский Opel Zafira Life
18
 Просмотров: 6048
Гороскоп на 1 августа: какие неожиданности готовит последний месяц лета
Гороскоп на 1 августа: какие неожиданности готовит последний месяц лета
 Просмотров: 4311
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев 4 Просмотров: 4068
Ярославский объяснил, как приготовить аппетитные ленивые вареники
Ярославский объяснил, как приготовить аппетитные ленивые вареники Просмотров: 3816
Новости Киева
Чиновники "забыли" заплатить 30 млн грн налога
Чиновники "забыли" заплатить 30 млн грн налога
3
 Просмотров: 18
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
8
 Просмотров: 477
Три бутылки алкоголя и без ажиотажа: Зеленского заметили в супермаркете
Три бутылки алкоголя и без ажиотажа: Зеленского заметили в супермаркете 1 Просмотров: 837
Уничтоженные здания Крещатика воссоздали в 3D
Уничтоженные здания Крещатика воссоздали в 3D
 Просмотров: 216
Поезд из Вены в Киев и еще 10 выбились из графика - на сколько задерживаются
Поезд из Вены в Киев и еще 10 выбились из графика - на сколько задерживаются Просмотров: 135
Больше всего комментируют
12
Нужна медицинская помощь: СБУ сделала заявление о Чаусе
6
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
6
Объявили приговор живодеру, подозреваемому в изнасиловании котенка
6
За "Северный поток-2" Украина должна получить План действий по членству в НАТО - Порошенко
4
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
Голосов: 6888
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть