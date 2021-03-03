Такси смело женщину на зебре с детской коляской - пьяный водитель подался в бега

В Киеве на углу ул. Петра Запорожца и бульв. Перова пьяный таксист на пешеходном переходе сбил мать с детской коляской и пытался убежать.

Инцидент произошел 3 марта, сообщили в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

Автор: dtp.kiev.ua Водитель такси пытался скрыться с места преступления

"Мать успела толкнуть коляску на тротуар, сама оказалась на капоте и лобовом, множественные ушибы, ребенок не пострадал", - говорится в посте.

Отмечается, что таксист совершил наезд на автомобиле Renault. Задержан свидетелями в 200 м от места наезда. В его крови было 2.71‰ алкоголя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель отомстил женщине на дороге и испуганно убежал

В Полтаве авто сбило велосипед-коляску, с которым мать переходила дорогу. Женщина вместе с тележкой несмотря на плотный поток авто переходила дорогу. Двигалась вне пешеходного перехода.