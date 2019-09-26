Автомобиль сбил коляску с ребенком - мать не досмотрела. ВИДЕО

Сбили ребенка в коляске. Фото: odessa.net.ua

25 сентября в Полтаве на перекрестке улиц Грушевского и Киевского шоссе авто сбило велосипед-коляску, с которым мать переходила дорогу.

Видео этого инцидента снял видеорегистратор машины-участника ДТП марки Volkswagen Jetta.

Как зафиксировал видеорегистратор, авто двигалось по проезжей части. Женщина вместе с тележкой несмотря на плотный поток авто переходила дорогу. Двигалась вне пешеходного перехода.

Мать вышла из-за машины, передвигая тележку вперед, водитель авто-участника ДТП не успел среагировать. Поэтому основной удар пришелся именно на детский транспорт и ребенка в нем.

"Ребенок на обследовании в больнице. Плохих новостей нет, это уже обнадеживает", — сообщил журналист и общественный деятель Геннадий Фетисов.

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